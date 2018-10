Gegen den in China verschwundenen Interpol-Präsidenten Meng Hongwei wird gemäss den chinesischen Behörden wegen Korruption ermittelt. Seine Ehefrau, Grace Meng, trat am Sonntag in Lyon vor die Presse. Allerdings wollte sie sich nicht kenntlich ablichten lassen – zu gross ist ihre Angst um ihre eigene Sicherheit und diejenige ihrer Kinder. Zur Pressekonferenz wurde sie von zwei französischen Polizisten begleitet.

Grace Meng glaubt, dass ihr Mann sie vor seiner Festnahme mit einer ungewöhnlichen Botschaft warnen wollte. Vier Minuten nachdem er ihr eine Nachricht mit dem Text «Warte auf meinen Anruf» gesendete hatte, schickte er ihr ein Messer-Emoji. Das war am 25. September – seither hörte sie nichts mehr von ihm.