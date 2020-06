Vereinte Nationen wollen günstiges Internet voranbringen

Die Vereinten Nationen wollen weltweit den Zugang zum Internet erleichtern. Einstiegsangebote für Breitband-Internet dürften auch in ärmeren Ländern nicht mehr als zwei Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens kosten, heisst es in einem «Fahrplan für digitale Zusammenarbeit», der in New York vorgestellt wurde.