Das Ergebnis war erwartet worden, da Trumps Republikaner in der Kammer eine deutliche Mehrheit haben. Im Laufe des Tages sollte sich dann auch der Senat die Vorlage vornehmen. Zwar dürfte das Ergebnis dort knapper ausfallen. Allerdings deutete sich zuletzt auch in dieser Kammer eine Mehrheit für das gegenwärtig wichtigste Projekt des Präsidenten an.

Trump zufolge soll die Reform die Mittelschicht entlasten. Kritiker nennen dagegen Unternehmen und Wohlhabende die zentralen Nutzniesser. Zudem dürfte der Schuldenberg der USA nach Einschätzung von Experten um etwa 1,5 Billionen Dollar anschwellen.