Urteil bestätigt - keine Falschaussage von Roms Bürgermeisterin

Ein italienisches Berufungsgericht hat den Freispruch von Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi in einem Prozess wegen Vetternwirtschaft bestätigt. Das berichteten italienische Medien am Samstag. Die Entscheidung sei mit Applaus der Anwesenden im Gerichtssaal begrüsst worden. «Bürgermeisterin Raggi ist auch in der Berufung freigesprochen. Mache weiter wie immer mit erhobenem Haupt», schrieb Italiens Schulministerin und Parteifreundin Raggis, Lucia Azzolina, auf Twitter.