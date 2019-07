Aussagen wie jene von Steinbrück wird man von der 60-jährigen Top-Anwärterin auf das Amt an der Spitze der EU-Kommission kaum vernehmen. Weder in Richtung Schweiz, noch zu sonst jemandem. Dafür ist sie zu beherrscht, zu freundlich im Ton. In der Sache indes, gilt von der Leyen als hart.

Dass von der Leyen in einem Anfall von Pragmatismus die Schweiz-Politik der EU fundamental ändern wird, ist unwahrscheinlich. Hinter der Kommissionspräsidentin steht in Brüssel eine feste Beamten-Struktur und die Mitgliedsstaaten. Der Kommissions-Chef setzt meist bloss den Ton.

Von der Leyen bringt keine Wende, meint auch einer der versiertesten Deutschland-Kenner in der Welt der Schweizer Diplomatie. Tim Guldimann war bis 2015 Schweizer Botschafter in Berlin. Für ihn ändert der Personalwechsel in der EU-Kommission in der Beziehung EU-Schweiz «rein gar nichts», wie er im Gespräch mit dieser Zeitung sagt. Frau von der Leyen trete freilich sympathisch auf. Dies spiele jedoch keine Rolle, denn an der generellen Haltung Brüssels ändere das nichts. «Nett sind sie alle», sagt Guldimann, doch das helfe jetzt nicht mehr weiter. Der Schweizer Diplomat nimmt Bern in die Pflicht: Der Ball liege ganz klar beim Bundesrat, sagt Guldimann. Dieser müsse nun endlich eine klare Haltung in der Frage des Rahmenabkommens formulieren. Man brauche sich da keine Illusionen machen. Die EU – auch mit einer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – werde nicht aktiv auf die Schweiz zugehen. Guldimann hat von der Leyen einige Male getroffen. Die wohl künftige Chefin der EU-Kommission beschreibt er als «zielstrebig und intelligent».

Indirekte Neuerung für die Schweiz

Indirekt könnte es mit von der Leyen allerdings durchaus zu einer Neuerung kommen, die für die Schweiz nicht unwesentlich ist: Es wird erwartet, dass früher oder später der mächtige Generalsekretär Martin Selmayr seinen Hut wird nehmen müssen. Einige der EU-Staaten sollen dies als Bedingung für ihre Zustimmung sogar explizit gefordert haben. Der höchste Beamte der EU-Kommission und Junckers rechte Hand gilt als harter Hund und hat das Schweiz-Dossier stets selbst betreut. Die Verknüpfung des Rahmenabkommens mit der Börsenäquivalenz soll er sich zusammen mit Junckers Schweiz-Verhandler Richards Szostak ausgedacht haben. Dass auch Szostak wird gehen müssen, ist ebenfalls wahrscheinlich. Dem Vernehmen nach soll von der Leyen relativ unzimperlich sein. Beim Antritt ihrer Minister-Ämter, habe sie jeweils als erstes die Beamten der ersten Reihe entlassen und mit ihr vertrauten Personen besetzt, so ein Insider. In Bern darf man deswegen zumindest personell auf einen Neuanfang hoffen.