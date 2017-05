Wenn die Roteichen und Buchsbäume rund ums Weisse Haus sprechen könnten – sie hätten einiges zu erzählen. Staatsgäste aus aller Welt spazierten schon durch die Gärten des Präsidentensitzes und Michelle Obama, die ehemalige First Lady, hackte gar höchstpersönlich in ihrem eigens angelegten Gemüsebeet herum.

Dank Donald Trumps Pressechef Sean Spicer sind die präsidialen Gärten nun um eine Geschichte reicher. Denn Spicer hat Gefallen an ihnen gefunden. Allerdings auf eine, sagen wir, recht eigenwillige Art. Ihm kam die dichte Begrünung am späten Dienstagabend sehr gelegen – hatte er doch so gar keine Lust auf lästige Reporter. Von denen wimmelte es nämlich auf dem Gelände und Spicer, der gerade von einem Interview mit dem Haus- und Hofsender Fox kam und in sein Büro zurück wollte, musste an ihnen vorbei.