Ein Lastwagen ist aus unbekannten Gründen am Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr auf der A5 bei Bad Bellingen in Fahrtrichtung Karlsruhe umgekippt. Gemäss Angaben der Polizei Freiburg war er mit Gemüse beladen. Da das umgekippte Fahrzeuge beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Norden blockierte, musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Verkehr in Richtung Norden/Freiburg-Karlsruhe wird nach Polizeiangaben an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ausgeleitet. Die Sperrung der A5 führe zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig und nähmen noch längere Zeit in Anspruch. (jk)

UPDATE FOLGT...