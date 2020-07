Trumps Chef-Epidemiologe warnt: «Amerika bewegt sich in die falsche Richtung»

Der Präsident lässt sich von negativen Statistiken nicht beirren. Die Coronainfektionen stiegen derzeit in Amerika so schnell an, weil in seinem Land mehr getestet werde als überall sonst, schrieb Donald Trump in der Nacht auf Freitag auf Twitter. «Das sind grossartige Neuigkeiten». Und noch besser sei, dass sowohl die Zahl der Todesfälle als auch die Sterblichkeitsrate stetig zurückgingen.

Virus verbreitet sich in Windeseile

Wahr daran ist: In der vergangenen Woche registrierte Amerika fast täglich eine neue Rekordzahl von Coronafällen. Gemäss den offiziellen Zahlen wurden zum Beispiel am Mittwoch mehr als 54'000 Amerikanerinnen und Amerikaner positiv getestet. Besonders stark nimmt die Zahl der registrierten Fälle dabei im Süden und Südwesten Amerikas zu, in Arizona und Florida.

In einigen Ballungsräumen in Kalifornien, Texas oder South Carolina verbreitet sich das Virus ebenfalls in Windeseile – so melden Spitäler in der Millionen-Stadt Houston, dass ihre Intensivstationen fast ausgelastet seien. Auch deshalb verfügte der texanische Gouverneur Greg Abbott, ein Republikaner, am Donnerstag eine Maskenpflicht für grosse Teile der Bevölkerung in Texas.