Kurz vor seinem Abflug zu dem Treffen in Quebec sagte er am Freitag vor Reportern, es gehe darum, "die Angelegenheiten der Welt zu regeln": Daher solle Russland wieder mit am Verhandlungstisch sitzen, auch wenn dies nicht "politisch korrekt" erscheinen möge.

Die EU lehnt die Rückkehr zu G8-Gipfeln mit Russland ab. Die 7 sei eine gute Zahl, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag kurz vor dem Beginn des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Zudem habe Russland bereits deutlich gemacht, dass es nicht so an dem Format interessiert sei wie andere Partner.

Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte sich Trumps Forderung angeschlossen, dagegen waren etwa aus britischen Regierungskreisen skeptische Töne zu hören: Russland müsse sein Verhalten ändern, bevor es zu Gesprächen über eine Wiederaufnahme kommen könne, hiess es.

Auch G7-Gastgeberland Kanada bleibt hart. Ein Sprecher von Ministerpräsident Justin Trudeau sagte, an der ablehnenden Position der Regierung habe sich nichts geändert.

Trumps Äusserungen gelten als brisant, da Russland nach der im Westen als völkerrechtswidrig erachteten Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 aus dem Kreis der damaligen G8 ausgestossen wurde.

Pikant ist der Vorschlag zudem, da Trumps Präsidentschaft durch Vorwürfe überschattet wird, es habe im Wahlkampf eine russische Einmischung zu seinen Gunsten gegeben. Ein Sonderermittler geht dem Verdacht nach, dass es 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Trumps Team gegeben haben soll. Der US-Präsident bestreitet dies.

Die Debatte um eine Rückkehr Russlands zur G7 dürfte die Atmosphäre auf dem Gipfel zusätzlich belasten: Trump warf dem Gastgeberland Kanada und der EU vor, mit hohen Zöllen und Handelsbarrieren amerikanische Bauern, Arbeiter und Firmen unfair zu behandeln. Falls sich daran nichts ändere, würden die USA mit härteren Massnahmen nachlegen.