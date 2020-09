Trump sorgt mit Aussagen für Begeisterung bei rechter Gruppierung

Trump hatte sich am Dienstagabend (Ortszeit) in der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden vor der Präsidentschaftswahl geweigert, rechtsradikale Gruppen zu verurteilen. "Wen soll ich verurteilen?", fragte er Moderator Chris Wallace. "Proud Boys - haltet euch zurück und haltet euch bereit", sagte Trump danach ("stand back and stand by"). Trumps Sohn Donald Trump Jr. sagte im Sender CBS, dass sein Vater sich wohl versprochen habe. Die "New York Times" zitierte Präsidentenberater Jason Miller, der sagte, Trump habe deutlich gemacht, dass die Proud Boys Gewalt beenden sollten.

Der Präsident hatte sich den Namen der Proud Boys selbst für die Antwort herausgepickt. In der Frage ging es nur allgemein darum, ob er bereit wäre, explizit Gruppen und Milizen zu verurteilen, zu deren Ansichten die Überlegenheit der Weissen gehört. Trump sagte dazu zunächst: "Ich wäre bereit dazu, aber fast alles, was ich sehe, kommt von Links, nicht von Rechts." Erst als Moderator Wallace nachhakte, erwähnte er die Proud Boys.

Der Chef der Bürgerrechtsorganisation ADL, Jonathan Greenblatt, sagte, es sei erstaunlich, dass dies die Antwort des Präsidenten auf eine einfache Frage gewesen sei. Trump schulde Amerika eine Entschuldigung und eine Erklärung. Bis Mittwochmorgen (Ortszeit) blieb der Satz von Trump unaufgeklärt.

Die ADL stuft die Proud Boys als unkonventionelle Strömung im rechten amerikanischen Extremismus ein. Die Gruppe könne unter anderem als gewalttätig, nationalistisch und islamophob beschrieben werden, heisst es auf der Seite der ADL. Es sei bekannt, dass Mitglieder gewalttätige Taktiken anwenden. Mehrere Mitglieder seien wegen Gewaltverbrechen verurteilt worden. Die Anführer der Proud Boys weisen Rassismusvorwürfe zurück.