Trump-Regierung greift die Schweiz an und sagt, die Nationalbank halte den Wert des Frankens künstlich tief

Normalerweise freut sich die offizielle Schweiz darüber, wenn sie in Amerika ein Stück Geschichte schreibt – schliesslich fühlt sich Bundesbern mit der «Sister Republic» auf der anderen Seite des Atlantiks eng verbunden, auch während der Präsidentschaft von Donald Trump. Diese Pionierrolle aber hätte sich die Schweiz aber sparen können. Am Mittwoch wurde die Eidgenossenschaft nämlich, zusammen mit Vietnam, als erstes Land vom amerikanischen Finanzministerium zum «Währungsmanipulator» gebrandmarkt. So ist es in einem 71 Seiten zählenden, sperrig formulierten Bericht nachzulesen, der vom Treasury Department mehr oder weniger im Halbjahresrhythmus publiziert wird.

Today @USTreasury released the Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major U.S. Trading Partners. https://t.co/L0lBmgiZkW — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 16, 2020

Als Manipulator der eigenen Währung wird in Washington ein Land bezeichnet, das über den Zeitraum von zwölf Monaten drei Kriterien erfüllt – die notabene vom Finanzministerium definiert wurden und recht willkürlich klingen. Erstens muss der Überschuss im gegenseitigen Güterhandel mit Amerika die Grenze von 20 Milliarden Dollar überschreiten. Zweitens muss der Überschuss in der Leistungsbilanz mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) ausmachen. Und drittens muss der entsprechende Staat in mindestens sechs der vergangenen zwölf Monaten anhaltende Devisenmarktinterventionen im Umfang von 2 Prozent des BIP vorgenommen haben. Aus der Sicht des Finanzministeriums hat die Schweiz nun erstmals alle diese Kriterien erfüllt (Stichtag war dabei der Juni 2020). Im technischen Teil des Berichts wirft das Ministerium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vor, «vor allem» in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres «grossangelegt» auf dem Devisenmarkt interveniert zu haben. Damit habe die SNB verhindern wollen, dass der Franken an Wert gewinne. Natürlich sei diese Intervention teilweise mit der Coronakrise erklärbar, heisst es im Bericht des Treasury Departments. Weil die Schweiz aber zuvor deutlich mehr Güter in die USA exportierte, scheint das Finanzministerium mit seiner Geduld am Ende zu sein. SNB sagt: Wir betreiben «keinerlei Währungsmanipulation»