Trump ist interessiert und stellt Fragen: Wie der Schweizer Ex-Botschafter Martin Dahinden den umstrittenen Präsidenten erlebt hat

Fünf Jahre lang hat Martin Dahinden die Interessen der Schweiz in den Vereinigten Staaten als Botschafter vertreten. Es war seine letzte Station vor dem Ruhestand. Dieser Tage weilt er in seinem Ferienhaus im Berner Oberland. Von diplomatischen Pflichten entbunden, erzählt Dahinden im Interview, wie es wirklich ist, mit Donald Trump hinter verschlossenen Türen zu verhandeln. Er spricht auch über die landesweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd und erklärt, warum die Coronakrise einen grossen Anteil an diesen hat. Anders als nach früheren Fällen von Polizeigewalt hat der Tod von George Floyd das ganze Land erfasst. Warum ist das so? Martin Dahinden: Das hängt stark mit Covid-19 zusammen. Corona hat besonders in ärmeren Schichten grosse Auswirkungen: Die Leute leben in prekären Verhältnissen, Abstandsregeln können schlecht eingehalten werden. Es haben ausserdem viele Leute im März und April ihre Stelle verloren. Das hat zu einer aggressiveren Grundstimmung geführt. Die Videoaufnahme mit den schrecklichen Bildern vom Tod von George Floyd kommt hinzu. Aber ohne Corona wäre das nicht so eskaliert.

Welchen Anteil hat der Präsident an der Eskalation der Proteste? Ich glaube nicht, dass die Unruhen auf Trump zurückzuführen sind. Unruhen hat es auch unter Obama gegeben. Trump hat nicht überall richtig reagiert. Er hätte mehr Empathie zeigen können. Aber der Auslöser ist er nicht. Oft eskalierten die Proteste in demokratisch regierten Städten. Die Sicherheit in den Städten ist eine lokale Aufgabe – und das muss auch so sein. Die Schweiz hat ihre eigene Rassismus-Diskussion: Die Migros und and andere haben die Dubler-Mohrenköpfe aus ihren Regalen verbannt. Was halten Sie davon? Mohrenköpfe aus dem Regal zu nehmen oder Denkmäler abzubauen, sind Ersatzhandlungen. Wenn es Ungerechtigkeiten gibt, dann muss man direkt auf die Probleme zugehen. Da bringt es nichts, Statuen vom Sockel zu stossen. Ich habe wenig Verständnis dafür. Die Auseinandersetzungen drehen sich leider zu oft um Symbole. Hat die Schweiz ein Rassismusproblem? Ich will nicht ausschliessen, dass Leute wegen ihres Namens oder Aussehens in bestimmten Situationen einen Nachteil haben. Mit der Situation in den USA ist das aber nicht vergleichbar.

Wir sind ein Land, das weder die grossen Probleme der USA löst noch Probleme macht