Sollte Nordkorea indes erneut mit Raketentests starten, würde das die Lage verändern, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Trump und Kim wollen in der kommenden Woche in Hanoi erneut zusammenkommen.

Ein erstes Treffen zwischen den beiden fand im vergangenen Juni in Singapur statt. Dabei hatten Trump und Kim zugesagt, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen. In den Verhandlungen dazu sind nach US-Angaben bislang aber kaum Fortschritte erzielt worden, weshalb die USA ihren Sanktionsdruck auf Nordkorea aufrechterhalten.