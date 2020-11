Trump geht, doch die Wahrheit kehrt nicht zurück

Die letzten Jahre waren geprägt von «alternativen Fakten» – eine Wortschöpfung, die Trumps Beraterin ­Kellyanne Conway unmittelbar nach dessen Amtsantritt eingeführt hatte. Die Grösse einer Menge lasse sich nicht eindeutig messen, meinte sie. Und die Anzahl Stimmen, mag man heute hinzufügen, wohl nicht eindeutig zählen. «Gelogen!», schreien wir, die an die Demokratie glauben.

Doch wie war das schon wieder mit dem Poststrukturalismus? Die prägende Richtung der Philosophie in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat uns gelehrt, dass die absolute Wahrheit nicht zu finden ist, dass alles eine Frage der Perspektive ist, dass es keine Fakten gibt, nur Interpretationen. Die Destruktion richtet sich gegen verkrustete Machtstrukturen und soll zeigen, dass die Welt auch eine andere sein könnte: eine liberalere, eine, in der Gedanken frei sein können, neue Realitäten zu schaffen, fernab von den eta­blierten Konventionen.

Trump ist Dekonstruktionismus mit dem Holzhammer

Es ist eine bitterböse Pointe dieser Philosophie, dass im 21. Jahrhundert plötzlich ein grobschlächtiger Zeitgenosse mit rassistischen Tendenzen an den Machthebeln sitzt, der wohl nie einen Text von Derrida, Foucault, Deleuze oder einem anderen Poststrukturalisten linksliberaler Prägung gelesen hat, aber mit derselben Entschiedenheit die Fakten negiert. So war das nicht gemeint. Wir wollten das eigentlich immer bloss, wie Jacques Derrida in seinem paradigmatischen Aufsatz «Différance» schreibt, als «Spiel» verstehen. Dass einer auf diese Weise Ernst mit der Auflösung der Wahrheit macht, war nicht vorgesehen.

Klar, während Derrida und Co. die Wahrheit mit Eleganz dekonstruieren, zertrümmert sie Trump mit dem Holzhammer. Umso effektiver ist er damit. Trump hat uns ins postfaktische Zeitalter geführt.

Endet das mit seiner Abwahl? Dass es in der amerikanischen Politik mit Joe Biden als Präsident wieder gesit­teter zu- und hergeht, soll nicht heissen, dass «alternative Fakten» aus der Welt verschwinden. Ein wesentlicher Grund, warum Trump so erfolgreich war, liegt in der Rolle der sozialen Medien und der Macht der Algorithmen. Auf Facebook und Co. grassieren nicht nur viel mehr Fake News als in traditionellen Medien, sie werden auch zielgruppengerecht ausgespielt. Jeder bekommt das, was er will.

Die Filterblase führt dazu, dass Trump-Anhänger, Corona-Skeptiker oder auch Linksextreme die Welt im Internet so präsentiert bekommen, wie sie für sie stimmig ist; andere Informationen werden weggefiltert. Die Wahrheit ist, was man wahrhaben will.

Deep Fakes: die Pornomethode in der Politik

Der neue Umgang mit der Wahrheit resultiert also auch in der Etablierung der neuen Medien. Und die technologische Entwicklung könnte dieser geteilten Sicht auf die Welt weiter Vorschub leisten. Im Internet ist den eigenen Augen immer weniger zu trauen. Sogenannte Deep Fakes sorgen dafür, dass mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Gesichter in Videos mit jenen von anderen Personen ersetzt werden können. Und so werden etwa auf den einschlägigen Pornoseiten Emma Watson oder Scarlett Johansson penetriert, obwohl sie sich natürlich nie für solche zwielichtige Zwecke ausgezogen haben.

Die Pornografie ist von jeher einer der wichtigsten technologischen Treiber. Sie konnte der Videokassette und dem Pay-TV zum Durchbruch verhelfen. Auch die Wirkung von Deep Fakes wird sich nicht auf schlüpfrige Websites begrenzen.