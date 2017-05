Am Samstag wird Trump in Saudi-Arabien erwartet, einem wichtigen Alliierten der USA im Nahen Osten. Das autoritär regierte sunnitische Königreich ist für die USA von grosser strategischer und militärischer Bedeutung. Für Washington ist Saudi-Arabien in Fragen der regionalen Vorherrschaft in Nahost das grosse Gegengewicht zum Iran, dem Hauptfeind Israels.

In Riad trifft Trump König Salman. Bis Montag stehen ein Treffen des Golf-Kooperationsrates sowie ein Gipfeltreffen von angeblich 50 muslimischen Ländern an. Bei diesem Treffen will Trump eine zentrale Ansprache zu einer friedvollen Vision des Islams halten.

Vor dem Hintergrund des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat wird Trump in Riad möglicherweise auch eine arabische Version der NATO ins Spiel bringen.