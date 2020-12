Terroristen entführen wieder hunderte Kinder: Das Drama der Boko-Haram-Mädchen hat in Nigeria nichts verändert

Die Verbrecher tauchten am Freitag kurz vor 22 Uhr vor der Schule in Kankara auf. Mehr als 100 Männer rasten auf ihren Motorrädern um die Gebäude und schossen mit ihren Kalaschnikows in die Luft. Schüler rannten auseinander, Chaos brach aus. Jetzt, drei Tage später, sind mehr als 300 Kinder wie vom Erdboden verschluckt, entführt von unbekannten Verbrechern – sehr wahrscheinlich Kämpfer der islamistischen Terrororganisation «Boko Haram» (übersetzt «Westliche Bildung ist Sünde»), die den Norden Nigerias seit einem Jahrzehnt fest im Griff haben. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari, ein Ex-General, wurde 2015 mit dem Versprechen ins Amt gewählt, dass er dem Terror der Islamisten ein Ende setzen würde. Doch weiterhin sind hunderttausende Menschen den Terroristen hilflos ausgeliefert. Ende November schnitten Boko-Haram-Schergen unweit der jüngsten Attacke 79 Bauern die Kehle durch, weil sie mit lokalen Polizeibehörden kooperiert hatten. Der Wald mit den Entführern ist umstellt

Schon vor sechs Jahren, im April 2014, machten die Terrororganisation mit der Entführung von mehr als 200 Mädchen aus einer Schule in der nordnigerianischen Stadt Chibok weltweit Schlagzeilen. Sogar die damalige First Lady Michelle Obama beteiligte sich an der #bringbackourgirls-Kampagne. Nigerias Regierung verhandelte mit den Terroristen, über 100 der Mädchen – viele vergewaltigt und geschändet – konnten freigekauft werden. Einige konnten fliehen. Etliche wurden als Selbstmordattentäterinnen ausgebildet. Mehrere dutzend der Chibok-Mädchen gelten bis heute als vermisst.

Entsprechend gross ist die Entrüstung über die jüngste Massenentführung in Afrikas bevölkerungsreichstem Land (196 Millionen Einwohner). Bereits am Sonntag brachen in der Region Proteste aus. «Wir wollen unsere Kinder zurück» und «Wir brauchen Sicherheit» stand auf den Transparenten, mit denen wütende Bürger durch Kankara zogen. «Wir werden diese kriminellen Elemente, diese Banditen, vernichten», wetterte derweil der Sprecher des Präsidenten. Der Wald, in dem sich die Entführer verschanzt haben sollen, sei von der Armee bereits umstellt. Bewohner berichteten zu Wochenbeginn von Schusswechseln. Unklar ist nach wie vor, wie viele der knapp 840 Schüler sich tatsächlich in den Händen der Angreifer befinden. Aminu Masari, der Gouverneur der betroffenen Region Katsina, sprach von 333. Aktivisten berichten hingegen von mehr als 600 vermissten Jungen.