Das sei der einzige Grund, warum die amerikanischen Soldaten während seiner Amtszeit überhaupt dort gewesen seien. Trumps Entscheid wirft Fragen auf. Zuvorderst wohl diese:

1. Ist der IS wirklich besiegt?

Endgültig geschlagen, wie Trump am Mittwoch per Twitter suggerierte, ist der sogenannte «Islamische Staat» (IS) in Syrien noch längst nicht. Die Terrormiliz, analysiert die Washingtoner Denkfabrik «ISW», habe ihre Kontrollgewalt in einigen Regionen Syriens gar wiederhergestellt. Überdies wurden mehrere tausend IS-Aktivisten von anderen dschihadistischen Milizen in Syrien angeworben oder kämpfen in einer von Ankara ausgerüsteten Islamisten-Miliz gegen die bislang von den USA unterstützten syrischen Kurden.

2. Wie viele US-Soldaten sind in Syrien derzeit stationiert?

Zwischen 2000 und 5000 amerikanische Soldaten, Militärberater und weiteres Personal befinden sich aktuell in Syrien. Die exakte Zahl ist unbekannt.

3. Wer wären die Leidtragenden vom Abzug der Amerikaner?

Die Kurden. Sie kämpfen wohl am hartnäckigsten gegen den IS. Ohne die schlagkräftige und disziplinierte Kurdenmiliz wäre es der US-geführten Koalition in den letzten vier Jahren niemals gelungen, die Terrormiliz in Syrien und dem Irak derart zurückzudrängen. Doch das scheint Schnee von gestern. Die syrischen Kurden, die gemeinsam mit anderen Milizen die «Demokratischen Streitkräfte Syriens» (SDF) bilden, haben ihre Schuldigkeit getan und werden – wie schon so häufig in ihrer Geschichte – offenbar ihrem Schicksal überlassen. Das schwächt sie nicht nur im Kampf gegen den IS, sondern auch gegen mögliche Angriffe des nördlichen Nachbarn: der Türkei.