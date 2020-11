Siege in Wisconsin und Michigan – nun ist klar: Joe Biden schafft es auch ohne blaue Welle ins Weisse Haus

Eine «blaue Welle» des Triumphs prophezeiten die Beobachter dem siegessicheren Joe Biden. Seinem republikanischen Kontrahenten aber sagten sie mit viel Gewissheit den «Knock-out» nach der ersten Runde im Weissen Haus voraus. Doch Donald Trump, der rhetorische Wellenbrecher, stellte sich der vermeintlichen demokratischen Flut kühn in den Weg. Allein im September und Oktober hielt er im ganzen Land 51 mehrstündige Rallyes mit jeweils Zehntausenden Anhängern ab. Da könnten selbst Showgrössen wie Mick Jagger (er ist blosse drei Jahre älter als Trump) kaum mithalten.

Trumps Schlussoffensive zeigte Wirkung. Seine Anhänger strömten am Wahltag in Scharen an die Urnen, um die Tournee des Polit-Superstars um vier weitere Jahre zu verlängern. Die fast zehn Prozentpunkte Vorsprung, die Joe Biden in den letzten nationalen Umfragen auf Donald Trump hatte, schmolzen in der Wahlnacht dahin. Trump fegte wie ein roter Wind durch die vermeintlichen Wackelstaaten im Süden und holte sich nebst seiner Wahlheimat Florida auch die laut den Prognostikern umkämpften Staaten Texas und North Carolina.

Je länger die Nacht dauerte, umso mehr entpuppte sich die vermeintliche blaue Welle als bläulicher Dunst, der gar schwach durch die Lande zog. Biden und Trump: Beide schwiegen stundenlang und liessen den demokratischen Prozess seinen Lauf nehmen. In den frühen Morgenstunden dann sprang der 77-jährige Demokrat auf eine Bühne in seiner Heimatstadt Wilmington und dankte den hupenden Fans für ihre «riesige Geduld». Kurz darauf wagte sich knapp 200 Kilometer südlich auch der amtierende Präsident aus der Deckung und schwang im Weissen Haus eine brandgefährliche Rede. Angespornt durch seine Erfolge in den früh ausgezählten Staaten, verkündete Trump ohne jegliche Datenbasis seinen Wahlsieg: ein abstruser, antidemokratischer Akt, der ihm selbst auf seinem Lieblingssender Fox News augenblicklich Kritik einbrachte.