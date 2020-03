Sieben Corona-Virus-Fälle im Westjordanland – Notstand ausgerufen

Präsident Mahmud Abbas rief für einen Monat den Notstand für das gesamte Westjordanland aus. Die Massnahme trat am Freitagmorgen (Ortszeit) in Kraft.

Für diesen Zeitraum bleiben alle Bildungseinrichtungen geschlossen, ausserdem alle Nationalparks und alle "touristischen und religiösen Bereiche", wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Alle Hotelübernachtungen für Touristen würden storniert. Jegliche Art von Zusammenkünften, Feiern und Demonstrationen seien untersagt.

Unklar war zunächst, ob damit alle Kirchen und Moscheen den Monat über geschlossen bleiben. Ab Donnerstagnachmittag war bereits die weltberühmte Geburtskirche in Bethlehem zu. Die Kirche steht an dem Ort, an dem nach christlicher Überlieferung Jesus Christus geboren wurde. Im Westjordanland leben rund 2,9 Millionen Palästinenser.

Keine Tickets für Formel-1-Rennen in Bahrain

Angesichts des Coronavirus setzen derweil die Veranstalter des Formel-1-Rennens von Bahrain mit dem Ticketverkauf aus. Wie die Organisatoren des zweiten Grand Prix des Jahres mitteilten, sollen Karten erst entsprechend den Umständen wieder freigegeben werden.

Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden am Bahrain International Circuit weitere Gesundheitsmassnahmen ergriffen. So gibt es unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden.