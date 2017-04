Demzufolge kam es zu den Kämpfen, als die Einsatzkräfte in einen mutmasslichen Unterschlupf von radikalen Islamisten eindrangen. Tunesier stellen eines der grössten Kontingente an ausländischen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Dschihadisten greifen immer wieder Ziele in der jungen nordafrikanischen Demokratie an.