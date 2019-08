Kevin Kühnert steht am Hallwilersee. Im Arbeiterstrandbad Tennwil hält er eine Rede am „Fest der Solidarität“, das vom Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth mitorganisiert wird. Kühnert kennt die Geschichten um den Kaiman, der im See sein soll. In Berlin gäbe es ähnliche Schauermärchen über einen Wels, der kleine Hunde fresse, erzählt er.

Sind Sie zum ersten Mal in der Schweiz?

Kevin Kühnert: Nein. Ich bin schon zum Urlaub hier gewesen. Einmal war ich zur Handball-Europameisterschaft in Zürich. Es gab verschiedene Anlässe, die mich in die Schweiz geführt haben.

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die Schweiz denken?

Ich bin Bergurlauber durch und durch, insofern denke ich zuerst an Berge, an schöne Landschaften.

Nicht an das Bankgeheimnis?

Nein, das wäre ein bisschen bemüht, wenn ich das sagen würde. Es gibt noch Dinge neben der Politik, über die ich mir Gedanken mache. Ich finde es auch nicht gut, eine Gemeinschaft von mehreren Millionen Menschen auf so etwas zu reduzieren.

Politisch ist die Schweiz ein Spezialfall in Europa mit der direkten Demokratie und der Nichtmitgliedschaft in der EU. Können Sie das nachvollziehen oder ist das etwas, das Sie stört?

Das ist historisch so gewachsen, insofern wäre ich eher irritiert, wenn sich das plötzlich grundlegend ändern würde. Die Schweiz ist ein wichtiger Referenzpunkt in der politischen Debatte in Deutschland, etwa wenn über Volksentscheide diskutiert wird. Die Schweiz wird immer wieder als Modell herangezogen, sowohl positiv als auch negativ.

Wie sind die Beziehungen zwischen der Schweizer Juso und den Deutschen Jusos?

Eng. Wir sind internationalistisch. Es gehört zu unserer tagtäglichen Arbeit, dass wir uns austauschen, wir haben Dachorganisationen in Europa und der ganzen Welt. Und es gibt traditionell enge Beziehungen zwischen den Jusos in Deutschland und in der Schweiz und der Sozialistischen Jugend in Österreich. Wir nennen die Alpeninternationale.

Die Schweizer Sozialdemokraten sind im Gegensatz zur SPD in den letzten Jahren nicht von grossen Wählerverlusten betroffen gewesen. Verfolgen Sie das von Berlin aus?

Als Politik-Nerd verfolgt man das schon. Auch, weil ich über die Jahre viele Leute von der Schweizer Juso kennengelernt habe, die deutlich stärker als in anderen Ländern dann auch ihren Weg in der Partei machen. Viele sind in Parlamenten angekommen und prägen die Politik der SP, das ist beeindruckend.

Was denken Sie ist der Grund, wieso die Schweizer SP so stabil ist?

Alle sozialdemokratischen Parteien in Europa, die vom Abwärtsstrudel nicht betroffen sind - sei es in der Schweiz, in Spanien oder in Portugal - sind Parteien, die mit der New Labour Politik der letzten 20 Jahre gebrochen haben, also mit dem Rückbau der Wohlfahrtsstaaten und den andauernden Privatisierungen, die sie häufig selber befördert haben. Stattdessen machen sie eine Politik, die wieder erkennbarer an den Grundwerten der Sozialdemokratie orientiert ist. Das ist noch keine Garantie für Mehrheiten, aber es ist notwendige Voraussetzung um ein Milieu an sich zu binden, das sich auf diese Politik verlässt.