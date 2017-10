Puigdemont drohte dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in einem Brief im Falle härterer Massnahmen mit der Ausrufung der Unabhängigkeit. Zugleich betonte er aber seine Dialogbereitschaft. Die Regierung in Madrid bestätigte den Eingang des Briefs.

Madrid will jetzt am Samstag den umstrittenen Artikel 155 aktivieren. Er erlaubt es ihr, "die notwendigen Mittel zu ergreifen", um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen. Für diesen Fall haben mehrere katalanische Parteien von Puigdemont verlangt, sofort die Unabhängigkeitserklärung der Region in Kraft zu setzen.

Am Morgen hatte Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont eine von der spanischen Regierung gesetzte Frist verstreichen lassen, um offiziell den Verzicht auf die katalanische Unabhängigkeit zu erklären.

Der Konflikt zwischen Madrid und Barcelona hat sich seit Wochen zugespitzt. Die katalanische Regierung setzte sich über ein Verbot des Verfassungsgerichts hinweg und organisierte am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit. Dabei kam es zu einem massiven Polizeieinsatz gegen Teilnehmer der Abstimmung. Bei einer Beteiligung von 42,3 Prozent stimmten 90,1 Prozent für eine Loslösung von Spanien.