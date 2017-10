Und so manövrierte sich Kurz in die Ausgangslage, auf die er schon lange hingearbeitet hatte: Die SPÖ geschwächt, die eigene Glaubwürdigkeit in den FPÖ-Kernthemen Islam und Ausländer auf einem Rekordhoch und die ÖVP unter Zugzwang, sich dem alternativlosen Parteichef in spe zu dessen Bedingungen an die Brust zu werfen.

Der «neue Metternich» musste nur noch den richtigen Moment abwarten. Das kurzzeitige Umfrage-Hoch der SPÖ, welches auf den Wechsel im Kanzleramt von Werner Faymann zu Christian Kern im Frühjahr 2016 folgte, liess Kurz vorüberziehen. Er nutzte die Bühne, welche ihm der OSZE-Vorsitz Österreichs 2017 bot, um das Land an die Vorstellung eines 31-jährigen Kanzlers inmitten von älteren Staatsoberhäuptern zu gewöhnen.

Kurz schaute der zunehmenden Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Regierungspartner SPÖ und ÖVP tatenlos zu. Im Frühjahr dieses Jahres sah er die Voraussetzungen erfüllt, um seine lange gehegten Traum vom Einzug ins Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien wahrzumachen. Laut NZZ gab er seinen Verbündeten das Signal, den bisherigen ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner durch ständige Kritik zu frustrieren und aus dem Amt zu drängen. Im Mai warf Mitterlehner den Bettel hin.

Und so kam es, dass sich am 23. September 2017 – sieben Jahre nach der Erfindung des «Geilomobils» – zehntausende Fans in der Wiener Stadthalle einfanden. Sie trugen türkisgrüne T-Shirts – die Farbe hatte Kurz für seinen Wahlkampf ausgesucht, sie löste das traditionelle Schwarz der katholisch geprägten ÖVP ab.

Von der Bühne winkte ihnen Kurz zu, ein 31-Jähriger mit abgebrochenem Jus-Studium. Knapp drei Wochen später ist klar, dass er ins Kanzleramt einziehen wird. Aus der behäbigen, konservativen, bäuerlich geprägten ÖVP war eine «Bewegung» geworden, nach dem Vorbild von «En Marche» des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Was aus der ÖVP, was aus Österreich wird, wenn Kurz wieder weg ist, ist schwierig vorauszusehen. Bei einem 31-jährigen politischen Ausnahmetalent kann es lange dauern, bis sich diese Frage wieder stellt.