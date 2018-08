Die Islamische Republik sei völlig unvorbereitet auf die neue Sanktionswelle der USA, wetterten die Abgeordneten quer durch die politischen Lager. Die Nation fühle sich elend und erschöpft. Der Mittelstand versinke in Armut. Heute muss der Präsident selbst ins Plenum, der seine Landsleute in einer dramatischen TV-Ansprache beschwor, jetzt nicht aufeinander loszugehen, sondern zusammenzustehen. Denn auch Rohanis Stuhl wackelt, sein Kredit scheint aufgebraucht. Vor einem Amtsenthebungsverfahren schützt ihn nur noch das Machtwort des Obersten Revolutionsführers Ali Chamenei.

Im Iran schlagen die Wellen hoch. Die Islamische Republik steckt in der schwersten Krise ihrer bald 40-jährigen Geschichte. Das Misstrauen zwischen Volk und Führung explodiert. Am Wochenende jagte das Parlament nach dem Arbeitsminister auch Masoud Karbasian, den Finanzminister von Hassan Rohani, aus dem Amt. Als Nächste dran sind offenbar der Industrie- und der Verkehrsminister.

In der politischen Klasse und in der iranischen Bevölkerung liegen seit Monaten die Nerven blank, während US-Präsident Donald Trump triumphierend die strategischen Ölreserven seines Landes bereitstellen lässt, um auf dem Weltmarkt den Sanktionsausfall iranischer Lieferungen ab November zu kompensieren. Nach amerikanischen Kalkulationen werden Irans Ausfuhren mindestens um eine Million Barrel pro Tag einbrechen, das ist ein Drittel des gegenwärtigen Niveaus. Vor allem China zeigt sich bisher unbeeindruckt und signalisiert, es werde die iranischen Öl-Einfuhren nicht drosseln. In Europa dagegen zeigt Trumps aggressiver Kurs immer stärker Wirkung.

Dabei hatten die verbliebenen Atomvertragsmächte Frankreich, Grossbritannien und Deutschland zusammen mit Russland und China noch Ende Juli dem iranischen Aussenminister Mohammad Javad Zarif im Wiener Palais Coburg in die Hand versprochen, den Atomvertrag, den Geldfluss und die wirtschaftlichen Beziehungen intakt zu halten. Erst kürzlich gab die Europäische Kommission die erste Tranche eines 50-Millionen-Euro-Hilfspakets frei, mit dem «nachhaltige wirtschaftliche und soziale Projekte» im Iran unterstützt werden sollen.

Firmen fürchten die USA

Doch anders als diese wohlmeinenden Brüsseler Gesten weisen die Entscheidungen europäischer Unternehmen in genau die entgegengesetzte Richtung. Der Exodus aus der Islamischen Republik läuft. Neben dem französischen Total-Konzern suchte auch der russische Energiegigant Lukoil das Weite. Schwergewichte wie Peugeot, Daimler und Siemens schlossen ihre Pforten. Auch der Tunnelbohrspezialist Herrenknecht packte ein, obwohl unter dem 20-Millionen-Euro-Auftrag für einen neuen Autobahntunnel nur noch die Unterschriften fehlten. Auf einer schwarzen Liste der Amerikaner zu landen, das wollte der Mittelständler aus dem baden-württembergischen Schwanau nicht riskieren. Und selbst kleinere Firmen ohne nennenswertes US-Geschäft, die am Iran festhalten wollen, finden keine Banken mehr, um ihre Zahlungen abzuwickeln. Wie ein Menetekel wirkte in dieser Situation dann letzte Woche auch die Ankündigung von Air France, KLM und British Airways, Teheran künftig nicht mehr anzufliegen. Austrian Airways streicht seine Touristenflüge nach Esfahan und Shiraz, während Lufthansa und Alitalia vorerst noch weitermachen. «Wir sind in unserem Land gefangen», schimpften frustrierte Iraner auf der Strasse.

Aber auch in Europa können markige Politikerworte die wachsende Ratlosigkeit nicht vertuschen. EU-Politiker Elmar Brok (CDU), langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments, meint, die Optionen von Brüssel seien sehr begrenzt, europäische Unternehmen vor US-Strafen zu schützen. Umso katastrophaler seien die Folgen des gegenwärtigen Exodus aus dem Iran. Denn das bedeute, «dass wir dadurch wirtschaftlich eine Politik stützen, die im Mittleren Osten auf Konfrontation aus ist und nicht auf Lösung von Problemen».