Der Reisebus war der Polizei zufolge am Montag in Sachsen gestartet. Am Morgen kurz nach 7.00 Uhr war er nahe Münchberg im Landkreis Hof in Bayern bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren und vollständig ausgebrannt. Übrig blieb nur noch ein verkohltes Gerippe des Wracks.

Grosseinsatz der Rettungsdienste

Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Ausserdem waren mehrere Rettungshelikopter im Einsatz über der Unfallstelle zwischen der Anschlussstelle Münchberg-Süd und Gefrees.