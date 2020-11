Schwedens Warnung an die Schweiz: Viele Tote und wenig wirtschaftlicher Erfolg

Die Entwicklung in den ersten drei Quartalen des Jahres wie auch die Prognose des Internationalen Währungsfonds für 2020 zeigen, dass Schwedens Bruttoinlandprodukt (BIP) ähnlich stark schrumpft: Demnach sind es für Schweden -4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, für Dänemark -4,5, Finnland -4, Norwegen -2,8. Für die Schweiz rechnet der Währungsfonds mit -5,7 Prozent, der Bund laut neuesten Daten noch mit -3,8.

Die Bevölkerung ist den Empfehlungen gefolgt

Auch andere Indikatoren wie die Arbeitslosigkeit oder der Konsum im Detailhandel ergeben für Schweden keine Vorteile. Laut einer Analyse des dänischen Finanzministeriums ist der Konsum in Dänemark zwar stärker gesunken als im Nachbarland, hat aber nach Beendigung des Lockdowns einen Sprung nach oben gemacht, während die Kurve in Schweden viel flacher blieb – im Herbst landen die beiden Länder am gleichen Punkt. Schwedens Industrieproduktion wiederum hat – aufgrund des Weltmarkts – einen starken Einbruch und danach eine Erholung erlebt.

Eine Erklärung für die vergleichbare Entwicklung der Länder ist, dass die schwedische Bevölkerung die Appelle der Regierung sehr gut befolgt hat, was auch Mobilitätsdaten bestätigen: Viel Home Office, eingeschränkte Reisen und weniger soziale Kontakte. In diesem Sinn erreichte Schweden wirtschaftlich betrachtet dasselbe Resultat wie die Nachbarländer, aber ohne Zwangsrestriktionen. Das 10-Millionen-Land schnitt in Sachen BIP zudem klar besser ab als Frankreich oder Italien, die Einbrüche um 10 oder mehr Prozent erleiden.

Auf der anderen Seite der Medaille steht aber die grosse Ausbreitung der Ansteckungen und die hohen Todeszahlen in Schweden. Nicht im Vergleich zu Italien oder Grossbritannien, aber zu vielen anderen Ländern: Schweden zählt bis heute fast 6700 Coronatote. Das sind auf die Bevölkerung umgerechnet zehnmal so viele wie in Finnland oder Norwegen.