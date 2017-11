Saudi-Arabien spielt im Jemen weiterhin auf Zeit und nimmt damit den drohenden Hungertod von Millionen Jemeniten in Kauf. Nach massivem Druck der UNO und zahlreicher westlicher Staaten hatte Saudi-Arabien am Montag zwar die Lockerung seiner Blockade der von den Huthis kontrollierten Gebiete angekündigt. Davon ausgenommen bleibe jedoch der Seehafen der am Roten Meer gelegenen Stadt Hodeida, über den die schiitischen Rebellen mit Raketen aus dem Iran versorgt würden, verkündete der saudische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Abdullah al-Mouallimi.

Der Diplomat lud Experten der UNO nach Riad ein, um über zusätzliche Sicherheitsmassnahmen in Hodeida zu beraten. Erst wenn sichergestellt sei, dass keine militärischen Güter mehr über den Hafen geliefert werden könnten, sei dessen Öffnung für Hilfslieferungen möglich – eine Prozedur, die sich über Wochen, wenn nicht gar Monate hinziehen könnte.

UNO glaubt Saudis nicht

Seit gut zwei Jahren kontrolliert Saudi-Arabien das südliche Rote Meer, an dem der Hafen von Hodeida gelegen ist, mit seiner Luftwaffe und seiner Kriegsmarine. Einige der Kaianlagen im Hafen von Hodeida wurden bei Luftangriffen bereits zerstört. Auch amerikanische Kriegsschiffe beteiligen sich an der Blockade der Küstengewässer. Angesichts der geballten Militärpräsenz halten internationale Hilfsorganisationen die Lieferung iranischer Militärgüter nach Hodeida für «praktisch unmöglich» und die saudische Argumentation für das Aufrechterhalten der Blockade für irreführend.

Die UNO verlangt deshalb von Saudi-Arabien, den Hafen freizugeben. Ansonsten könnten die zur Vermeidung der «schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt» benötigten Hilfsgüter nicht schnell genug in den Jemen gebracht werden, betonte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag.

Der Hafen von Aden, der von der jemenitischen Regierung kontrolliert wird, sei für Hilfslieferungen nicht geeignet. «Im November können wir die Menschen noch versorgen, im Dezember nicht mehr», sagte der Leiter des UNO-Nothilfebüros im Jemen, George Khoury.

Hinter der saudischen Weigerung, den Hafen von Hodeida freizugeben, steckt der Versuch, das Scheitern der 2015 begonnenen Militärintervention «Sturm der Entschlossenheit» zu verschleiern. Mehr als 17 000 Bombenangriffe hat die saudische Luftwaffe seit Kriegsbeginn geflogen. Ungeachtet dessen kontrollieren die Huthis noch immer die Hauptstadt Sanaa sowie grosse Teile des Nord- und Zentraljemen.

Angst vor Gesichtsverlust

Darüber hinaus gelang es den schiitischen Rebellen, den Krieg nach Saudi-Arabien selbst zu tragen. Bei Guerilla-Operationen in den südlichen saudischen Grenzprovinzen starben Dutzende saudische Soldaten. Vorläufiger Höhepunkt der «Konteroffensive» war der Abschuss einer Langstreckenrakete auf die saudische Hauptstadt Riad vor zwei Wochen, dem massive saudische Luftangriffe auf den Basar der Huthi-Hochburg Saada vorausgegangen waren.

Den Krieg im Jemen kann Saudi- Arabien nicht mehr gewinnen. Doch bei Verhandlungen mit den Huthis würde der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der den Krieg (damals noch als Verteidigungsminister) begonnen hat, sein Gesicht verlieren, weil er sich mit dem «iranischen Erzfeind» an einen Tisch setzen müsste.