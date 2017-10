Die Geschäftsführerin des frisch gebackenen Friedensnobelpreisträgers ICAN, Beatrice Fihn, ist überwältigt. "Wir bekamen den Anruf nur ein paar Minuten vor der offiziellen Verkündung", sagte Fihn.

"Wir waren schockiert, dann haben wir gekichert und einen Moment gedacht, der Anruf war vielleicht ein Scherz." Sie seien zutiefst dankbar, sagte die 34-jährige Geschäftsführerin der Internationalen Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), am Freitag vor ihrem Büro in Genf.

Der Friedensnobelpreis an die ICAN soll die Atom-Nationen auffordern, ihre Verpflichtungen zum Verzicht auf Atomwaffen einzuhalten. Jury-Chefin Berit Reiss-Andersen sagte am Freitag: "Wir senden Botschaften an alle Staaten, vor allem die mit Atomwaffen."