Rätsel um verschwundene Millionärsgattin gelöst? Jetzt ist ihr Ehemann verhaftet worden

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Seit eineinhalb Jahren ist Anne-Elisabeth Hagen spurlos verschwunden, aus ihrer luxuriösen Villa direkt an einem See östlich von Oslo entführt. Es gab Lösegeldforderungen in einer Kryptowährung, Mitteilungen auf verschlüsselten Kanälen – doch keine Spur von ihr. Nun hat die Polizei am Dienstagmorgen ihren 70-jährigen Ehemann verhaftet. Der Investor Tom Hagen, der zu den 200 reichsten Norwegern gehört, wird beschuldigt, seine Frau umgebracht zu haben – oder zumindest an ihrer Ermordung beteiligt gewesen zu sein.

Der Fall löste Anfang 2019 Rätselraten, aber auch Angst und Schrecken aus, vor allem unter wohlhabenden Norwegern. Damals teilte die Polizei mit, die 68-jährige Anne-Elisabeth Hagen werde bereits seit zwei Monaten vermisst – man habe dies aber aus ermittlungstaktischen Gründen geheim gehalten.