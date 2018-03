Wenige Minuten vor der Parlamentssitzung, bei der über Turulls Kandidatur abgestimmt werden sollte, kündigte die CUP - eine Partei aus dem Unabhängigkeitslager - ihre Enthaltung an.

Damit ist die erforderliche absolute Mehrheit im ersten Wahlgang für den 51-jährigen Unabhängigkeitsbefürworter unerreichbar. Nach den Verfahrensregeln muss die zweite Wahlrunde zwei Tage später stattfinden. Dann ist nur noch eine einfache Mehrheit nötig - aber selbst diese hat Turull nicht sicher.

Zudem muss er befürchten, nicht an der Parlamentssitzung teilnehmen zu können. Noch befindet sich der Politiker zwar gegen Kaution auf freiem Fuss - doch das könnte sich am Freitag ändern. Dann ist er zusammen mit fünf Mitstreitern zu einem Gerichtstermin in Madrid geladen. Der Richter des Obersten Gerichtshofs soll den Politikern die gegen sie vorliegenden Anklagepunkte vortragen und entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommen.

Turull ist schon der Dritte, der für den Posten des katalanischen Regierungschefs im Gespräch ist. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der inhaftierte Unabhängigkeitsbefürworter Jordi Sànchez auf eine Kandidatur verzichtet.

Anfang März hatte bereits der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont "vorläufig" auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichtet. Er befindet sich im belgischen Exil; bei einer Rückkehr in seine Heimat droht ihm die Festnahme.

Bei der von Madrid angesetzten Parlamentswahl in Katalonien am 21. Dezember hatte das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter seine absolute Mehrheit verteidigt.