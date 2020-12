Putin in Neujahrsrede: Kampf gegen Corona «hört keine Minute auf»

"Leider ist es noch nicht gelungen, die Epidemie vollständig zu stoppen", sagte der Kremlchef in seiner Neujahrsansprache, die im äussersten Osten Russlands bereits neun Stunden früher ausgestrahlt wurde als in der Hauptstadt Moskau. "Der Kampf mit ihr (der Epidemie) hört keine Minute auf", sagte Putin.

Putin bezeichnete 2020 rückblickend als ein für alle schweres Jahr: "Es scheint, als hätte das zu Ende gehende Jahr die Last mehrerer Jahre in sich aufgenommen." Das Coronavirus habe das Leben auf den Kopf gestellt. Putin erinnerte auch an die vielen Menschen, die 2020 geliebte Angehörige verloren haben.

Erst am Vortag hatte Russlands Vizeregierungschefin Tatjana Golikowa gesagt, dass seit Beginn der Pandemie im Land mehr als 115 000 Menschen mit dem Virus gestorben seien.