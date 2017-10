#puigdemont: I'm not here to demand asylum — Remo Hess (@remohess) 31. Oktober 2017

Aber: #puigdemont will Garantie dass span. Regierung das wahlergebnis von Neuwahlen respektiert — Remo Hess (@remohess) 31. Oktober 2017

#puigdemont "span. Anklage ist kein Dokument der Justiz sondern Rache" — Remo Hess (@remohess) 31. Oktober 2017

#Puigdemont j ai pas décidé venir à Belgique mais à bruxelles, capitale européenne — Remo Hess (@remohess) 31. Oktober 2017

How long will he stay in Brussels? "It depends on the circumstances and the reaction of Spanish state" #puigdemont — Remo Hess (@remohess) 31. Oktober 2017