Provokateur gegen Märchenonkel: Hochspannung vor dem TV-Duell zwischen Trump und Biden

Donald Trumps Schwächen:

1. Der Mann, der immer zurückschlagen muss

Der amerikanische Präsident kann keine Attacke, sei sie noch so lächerlich, unbeantwortet lassen. Seine Anhänger schätzen das an ihm. Er sei eben ein «Counterpuncher», sagen sie, ein Mann, der von der Verteidigung direkt zum Angriff übergehe. In der Praxis aber sorgt diese Strategie, die aus dem Boxsport bekannt ist, häufig für peinliche Momente. So sah sich Trump während einer Debatte mit republikanischen Parteikollegen im Jahr 2016 dazu veranlasst, öffentlich über die Grösse seines Penis zu sprechen – nachdem Kontrahent Marco Rubio einen Scherz über Trumps Hände gemacht hatte.

Aktuell behauptet der Präsident, dass sein Kontrahent Joe Biden Aufputschmittel nehme, weil der 77-Jährige derart gebrechlich sei, dass er nur mit chemischer Hilfe eine 90 Minuten dauernde Debatte überstehen könne. Als er am Sonntag nach Beweisen für diese Behauptung gefragt wurde, verwies der 74-jährige Trump auf das Internet.

2. Mit den Details ist er nicht wirklich vertraut

Trump beherrscht die Kunst der Repetition. Er wiederholt gewisse Sätze, Ansammlungen von Schlagworten und Beleidigungen, immer und immer wieder, bis Freund und Feind sie im Schlaf wiederholen können. Weniger gut beherrscht er aber die Kunst, komplexe politische Zusammenhänge zu erklären oder Auskunft über die Lösung drängender Probleme zu geben. Ein

Beispiel bloss: Am Sonntag wurde der Präsident in einer Pressekonferenz gefragt, ob er einen Kommentar zu den Scharmützeln zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach abgeben könne. Trumps Antwort: «Wir schauen es uns sehr genau an. Es ist gerade eben passiert. Ich habe heute davon erfahren, gestern. Wir versuchen, es zu stoppen.» Schwer vorstellbar, dass sich die Moderatoren der Fernsehdebatten mit solchen Worthülsen zufriedengeben werden, wenn die Sprache auf die Pandemie oder eine Reform des Gesundheitswesens kommt.

3. Trump kann sich nicht ändern

Und vielleicht ist dies das grösste Problem, mit dem sich Trump konfrontiert sieht: Er kann und will sich nicht ändern. Der Präsident wird also am Dienstag einmal mehr 90 Minuten lang seinen Kontrahenten beleidigen, das Blaue vom Himmel versprechen und abstruse Verschwörungstheorien weiterverbreiten.

Seine Anhänger werden sich darüber freuen. Trump lässt sich eben nicht verbiegen. Seine Gegner hingegen werden die Augen verdrehen und sagen: Trump wird sich nicht mehr ändern. Das Problem für den Präsidenten? Er hat mehr Gegner als Anhänger. Dies zeigen sämtliche Meinungsumfragen seit dem Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2017.

Joe Bidens Schwächen: