Gegenüber Medienvertretern beschuldigte der Vorsitzende des iranischen Expertenrates, Mohsen Rezaie, den CIA-Agenten Michael D’Andrea, die Unruhen vorbereitet zu haben. An der in der CIA-Zentrale im kurdischen Arbil ausgeheckten «Verschwörung» seien ausserdem ehemalige Agenten von Saddam Hussein sowie Offizielle aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt gewesen. Belege für seine These lieferte Rezaie nicht.

Landeskenner halten es für denkbar, dass sich der ehemalige Kommandant der iranischen Revolutionsgardisten auf die «New York Times» beruft. Das Blatt hatte im Juni letzten Jahres berichtet, dass Michael D’Andrea, der in Agentenkreisen auch als «Ayatollah Mike» oder «Schwarzer Prinz» bekannt ist, unter dem neuen CIA-Chef Pompeo die «verdeckten Iran-Operationen» leiten soll und dabei eine «härtere Gangart» einschlagen werde. Ob D’Andrea damit schon begonnen hat, ist nicht bekannt.

Das Trauma von 1953

Vor fünf Jahren offiziell zugegeben hat die CIA allerdings, im August 1953 im Rahmen der Operation Ajax den damaligen iranischen Premierminister Mohammed Mossadegh gestürzt zu haben, was dann die Rückkehr des Schahs auf den Pfauenthron ermöglichte.

Dem inszenierten Putsch vorausgegangen waren Pro-Schah-Demonstrationen, welche von amerikanischen und britischen Agenten organisiert worden waren. Die Ereignisse von 1953 sind für viele Iraner noch immer ein Trauma. Eine gewisse Resonanz ist daher garantiert, wenn Hardliner wie Mohsen Rezaie die CIA als Schuldige der Proteste ins Spiel bringen.