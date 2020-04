Portugal ist Südeuropas Corona-Musterschüler: Spanier sterben siebenmal häufiger am Virus als ihre Nachbarn

Auf der einen Seite der weite Atlantik, auf der anderen Seite die Grenze zu jenem ländlichen Teil Spaniens, in dem es viele Kühe, aber wenig Menschen gibt: Portugal klebt abgelegen am südwestlichen Rand Europas. Doch die Randlage, unter der die Portugiesen wirtschaftlich erheblich leiden, erweist sich in der Coronakrise als Vorteil. Denn auch das Virus hat es schwer, bis nach Portugal vorzudringen und sich dort auszubreiten.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut der Johns Hopkins University kommen in Spanien 40 Coronatote auf 100'000 Einwohner, in Portugal nur 6. Im Verhältnis sterben in Spanien also fast siebenmal mehr Menschen an Covid-19 als im iberischen Nachbarland.

Jetzt beten die zehn Millionen Portugiesen, dass in den nächsten Tagen nicht doch noch die grosse Coronawelle über sie hereinbricht. Denn das Land ist alles andere als gut gerüstet für die Katastrophe: Portugal gehört immer noch zu den ärmsten Staaten Westeuropas. Das Gesundheitssystem hat brutale Einschnitte verkraften müssen. Es mangelt allerorten an Material und Personal.

Boris Johnson und der portugiesische Pfleger

Viele örtliche Gesundheitszentren wurden geschlossen. Tausende Ärzte und Pfleger wanderten mangels Perspektiven ins Ausland ab – zum Beispiel nach Grossbritannien. Das wurde der Nation gerade erst wieder schmerzlich vor Augen geführt, als sich der am Virus erkrankte britische Premier Boris Johnson in London öffentlich bei seinem portugiesischen Krankenpfleger bedankte, der ihn auf der Intensivstation betreut hatte.

Was passiert, wenn das Coronavirus in Ländern wütet, deren Gesundheits- und Sozialsystem kaputtgespart wurde, kann man gerade in Spanien sehen: Die Krankenhäuser sind übervoll, ältere Menschen werden mangels Intensivbetten sterben gelassen.

Vielleicht reagierten die Portugiesen deswegen so diszipliniert, weil sie im Fernseher die Horrornachrichten aus Italien und aus Spanien sahen. Viele Portugiesen gingen bereits freiwillig in Quarantäne, noch bevor die Regierung eine Ausgangssperre verhängte. Die ersten Schulen schlossen, weil die Kinder zu Hause blieben und nicht, weil sie dazu behördlich gezwungen worden waren.

Konservativ-sozialistischer Schulterschluss

«Es geht ums Überleben», sagte Portugals Regierungschef António Costa, als er Mitte März den Notstand ausrief. Zu diesem Zeitpunkt waren in Portugal gerade erst zwei Tote und mehrere hundert Infektionsfälle gemeldet worden. Damit reagierte Portugal sehr viel früher, als dies viele andere europäische Länder taten. Spanien etwa verhängte derweil den Ausnahmezustand erst, nachdem es fast 8000 Krankheitsfälle und 300 Tote gab.

Bewundernswert ist auch, wie die sozialistische Regierung in Lissabon und die Opposition von Anfang an am gleichen Strang gezogen haben und sich nicht (wie in Spanien, wo mit Pedro Sánchez ebenfalls ein Sozialist regiert) bis aufs Messer bekämpften. Portugals konservativer Oppositionschef Rui Rio versprach Premier Costa in dieser schweren Zeit absolute Loyalität.

«Herr Ministerpräsident, Sie haben unsere Unterstützung», sagte Rio ganz staatsmännisch im Parlament. «Wir werden Ihnen überall, wo wir können, helfen.» Und: «Ich wünsche Ihnen Mut, stählerne Nerven und viel Glück. Denn Ihr Glück wird auch unser Glück sein.»