Bei dem Anschlag am Freitag in London war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Durch den Feuerball und anschliessendes Gedränge wurden 30 Menschen verletzt, drei von ihnen waren am Wochenende noch im Spital.

Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich. In Grossbritannien wurde nach dem Anschlag die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.