Zuvor hatten bereits die britische Premierministerin Theresa May und Innenministerin Amber Rudd Andeutungen in diese Richtung gemacht - allerdings nicht in dieser Deutlichkeit.

May hatte am Dienstagabend mit Blick auf die bisherigen Ermittlungen betont, dass eine grössere Gruppe von Personen hinter der Tat in Manchester mit 22 Toten stecken könnte. Diese Möglichkeit könne nicht ignoriert werden. Rudd sagte am Mittwochvormittag, es sei "wahrscheinlich", dass der Attentäter nicht alleine gehandelt habe.

Die Ermittler machen den 22 Jahre alten Salman Abedi für den Anschlag auf das Popkonzert verantwortlich. Er starb bei der Attacke. Seitdem hat die Polizei in Verbindung mit dem Attentat vier weitere Männer festgenommen. Details zu ihnen nannte Hopkins nicht.

Einer der Festgenommenen soll der Bruder des Selbstmordattentäters Salman Abedi sein. Das meldete der Fernsehsender BBC ohne Angabe von Quellen. Die Polizei in Manchester bestätigte die Meldung nicht.

IS-Verbindung unsicher

Der Attentäter von Manchester war vor dem Anschlag wahrscheinlich nach Syrien gereist und soll Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehabt haben. Das sagte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb unter Berufung auf britische Ermittler.

Der Brite libyscher Herkunft habe sich "nach einer Reise nach Libyen und dann wahrscheinlich nach Syrien radikalisiert", sagte er dem Sender BFMTV. Verbindungen zum IS seien "erwiesen".

Die britische Innenministerin Rudd betonte dagegen, eine Verbindung zum Islamischen Staat sei nicht bewiesen. Der IS hatte die Gewalttat für sich reklamiert. Seine genaue Rolle blieb unklar.

Dem Geheimdienst bekannt

Der 22-Jährige war dem britischen Geheimdienst bekannt, wie Rudd sagte. Sie zeigte sich gegenüber dem Sender Radio 4 verärgert darüber, dass in den USA Details über den Anschlag auf Besucher eines Popkonzerts an Medien weitergegeben worden waren.

Abedi hatte am Montagabend mit einem selbstgebauten Sprengsatz sich selbst und 22 weitere Menschen getötet, darunter ein achtjähriges Mädchen. Dutzende wurden verletzt, unter den Opfern waren viele Kinder und Jugendliche.

Am zweiten Tag nach dem Anschlag befanden sich nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden noch 20 Menschen in kritischem Zustand. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine Schweizer Staatsangehörige unter den Opfern.