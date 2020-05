Perfide zweite Welle: Wie eine einzige Partynacht das Musterschülerland erneut in die Krise stürzen könnte

«Homo-Hill» wird der leichte Anstieg in Seouls Stadtviertel Itaewon genannt, auf dem gleich drei Subkulturen aufeinandertreffen: Am südlichen Ende hat sich die muslimische Diaspora niedergelassen. Ein Steinwurf entfernt locken Prostituierte die Kundschaft. Und dazwischen wird ein Strassenzug von Schwulen- und Transgenderbars gesäumt: Ein Ort der Freiheit, an dem die strengen Zwänge der koreanischen Gesellschaft weit entfernt sind.

Seit Freitag jedoch sind die hier ansässigen Clubs King, Queen und Trunk weiträumig abgesperrt. Der Homo-Hill ist zum Symbol dafür geworden, wie schnell es in den überall anbrechenden Lockerungsphasen gehen kann, bis die Angst vor einer zweiten Ansteckungswelle die Gesellschaft wieder zum Stillstand zwingt.

Junger Partygänger steckt potenziell Tausende an

Auslöser der neuen Coronapanik im bisherigen Musterschülerland Südkorea ist der exzessive Ausgang eines 29-Jährigen. Der Mann hat die Freitagnacht vor einer Woche in den gerade wiedereröffneten Clubs in Itaewon durchgefeiert. Am Donnerstag wurde er schliesslich positiv auf das Coronavirus getestet. Am folgenden Morgen hat das koreanische Zentrum zur Seuchenprävention bestätigt, dass 14 Kontakte des jungen Koreaners infiziert seien. Das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Schliesslich hat der junge Mann insgesamt fünf Clubs und Bars aufgesucht und potenziell bis zu 2000 Menschen angesteckt.