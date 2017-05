Die Place de la Chapelle im 18. Stadtbezirk von Paris ist ihr neuer Dorfplatz. Sie plaudern im Schatten der Kastanienbäume, schauen gelangweilt den Passanten zu, teilweise mit stechendem Blick, allesamt Männer. Auch unter den Passanten sind nur wenige Frauen. Sie gehen rasch, gesenkten Hauptes. Spannung liegt in der Luft. Eingangs der Rue Pajol harrt ein Polizeiwagen mit laufendem Motor der Dinge.

Die zwei Polizisten sind erst seit letzter Woche hier. Eine Internetpetition im multikulturellen Viertel hat wie eine Bombe eingeschlagen. Bis zum Montag forderten über 18 000 Personen Präsident Emmanuel Macron zum Eingreifen auf. Laut den Initiatoren, einem nach eigenen Angaben apolitischen Anwohnerverein, sind die Frauen im Viertel «eine aussterbende Spezies». Täglich würden sie belästigt und als «salopes» (Schlampen) beschimpft. Sie werden Opfer von Betrunkenen und Aufsässigen; sie trauen sich nicht mehr, vom Ausgang der Metro-Station Chapelle über den Platz nach Hause zu gehen.

Polizei wütet, Macron schweigt

Am Freitag besuchte die konservative Regionalratsvorsteherin Valérie Pécresse den Platz, um die «Segregation» mitten in Paris anzuprangern. Vertreter von Migranten-Hilfswerken protestierten vor Ort spontan gegen die «Wahlmanipulation» und «rassistische Verquickung» von Migration und Kriminalität. Auf einem Plakat war zu lesen: «Der Sexismus kennt keine Herkunft, keine Hautfarbe.»

Vom französischen Flair der Innenstadt ist hier nicht viel zu spüren. Die Strassenzüge sind von jeweils einer Ethnie dominiert; an der Ostseite des Nordbahnhofs beispielsweise reihen sich indische Läden und ein Ganesh-Tempel aneinander. Am Chapelle-Platz dominiert Afrika, etwas weiter am gleichnamigen Boulevard der Mittlere Osten. Dort löst eine ältere Frau gerade ein Fahrrad an der Velib-Mietstation aus. Es stimme, abends würde sie nicht allein über den Platz gehen, sagt sie. «Aber das würde ich in Paris zu später Stunde nirgendwo tun.»

Eric Lejoindre, der Bürgermeister des 18. Arrondissements, räumt ein, dass es vor Ort ein «Sicherheitsproblem» gebe, und zwar für Frauen wie auch für Männer. Schuld sei die Kriminalität der Drogenhändler und Strassenverkäufer. Deshalb liess er die Beleuchtung des Platzes und das Polizeiaufgebot verstärken.

An der Westseite des Platzes, wo nervöse Jungs Zigaretten, Handys und bei Bedarf auch anders feilhalten, taucht in der Tat eine Patrouille auf. Verkäufer und Ware verschwinden blitzartig. Wütend werfen die Polizisten die liegengelassenen Styroporkisten über den Zaun in die angrenzende Grünanlage. Die ist geschlossen, offiziell wegen einer Rattenplage, vielleicht aber auch, um ein neues Migrantencamp zu verhindern.

Immer wieder räumen die Behörden am Rand der Hauptstadt Zeltlager. Vor zwei Wochen evakuierten sie an der Porte de la Chapelle 1600 Flüchtlinge, die laut Hilfswerken mehrheitlich aus Deutschland zugereist waren. Unter der Hoch-Metro bei Chapelle bilden sich seither täglich neue Lager. Gerade der ärmere Nordosten von Paris leidet am meisten unter dem unkontrollierten Migrantenstrom. Die Petition der 18 000 besorgten Anwohner steht symbolisch dafür. Und Macron, der Adressat im nahen und doch so fernen Elysée-Palast? Der schweigt vorläufig. Dieses Problem ist selbst für ihn bislang zu brenzlig.