EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici konnte gestern mit guten Nachrichten aufwarten: Zum fünften Mal in Folge wird die Wirtschaft in Europa zulegen. In den 19 Ländern der Euro-Zone dürften es dieses Jahr 1,7 Prozent werden, 2018 um die 1,8 Prozent. EU-weit erwartet die EU-Kommission ein BIP-Wachstum von 1,9 Prozent. Moscovici führt die positive Entwicklung auf die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und das starke Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher zurück. Auch die Arbeitslosenrate sinkt: Mit 8,9 Prozent liegt sie im Euro-Land auf dem tiefsten Wert seit der Finanzkrise 2008.

Erfreuliches gibt es auch über die Budgetdisziplin der EU-Staaten zu berichten. Im kommenden Jahr dürften sämtliche Euro-Länder unter die Defizitgrenze von 3 Prozent fallen und damit den Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten – mit Ausnahme von Frankreich. 3,2 Prozent wird sein Defizit im Jahr 2018 nach aktuellen Berechnungen betragen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte schon am Montag in aller Deutlichkeit, dass Frankreich «zu viel Geld und an der falschen Stelle» ausgebe. Paris wende zwischen 53 und 57 Prozent der Wirtschaftsleistung für die öffentlichen Haushalte auf. Juncker: «Bei einem relativ hohen Schuldenstand kann das auf Dauer nicht gut gehen.»

Moscovici, der Macron noch aus seiner Zeit als Finanzminister in der Regierung Hollande kennt, bemühte sich am Donnerstag, einen unverbindlicheren Ton zu finden: «Meine Botschaft ist keine Botschaft des Drucks und auf keinen Fall eine Botschaft der Sanktionen.» Er sei überzeugt, dass die künftige Regierung das Defizit mit «geringfügigen Anstrengungen» unter 3 Prozent drücken könne.

2018 läuft die Frist definitiv ab

Lieber wäre der Kommission aber, dass Paris nicht nur die notwendigen 0,2 Prozent, sondern gleich noch etwas mehr einspart. Damit stiege die Glaubwürdigkeit, dass Frankreich seinen Finanzhaushalt auch nachhaltig in Ordnung bringt, und das Land könnte endlich aus der Defizit-Prozedur entlassen werden, in deren Rahmen es seit 2007 unter verschärfter EU-Aufsicht steht. 2015 hatte die Kommission Frankreich zum letzten Mal eine Gnadenfrist von zwei Jahren eingeräumt. Damals wurde vereinbart, dass Frankreich 2017 ein Defizit von 2,8 Prozent erreicht. Schafft es das auch 2018 nicht, könnte die EU-Kommission Sanktionen wohl kaum mehr vermeiden.

Dass Macron dies mit der richtigen Ausgabendisziplin nun tatsächlich gelingen könnte, dafür sprechen die Wachstumszahlen. Nach 1,2 Prozent im vergangenen Jahr, erwarteten 1,4 Prozent heuer und 1,7 Prozent 2018 zieht die Konjunktur merklich an und Frankreich hat die Aussicht, bald zu Nachbar Deutschland aufzuschliessen (erwartete 1,9 Prozent im 2018). In Brüssel hofft man deshalb, dass Macron diesen Schwung ausnutzen und mit dem Elan des frisch gewählten Präsidenten die überfälligen Reformen verabschieden kann.