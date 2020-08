Palmen, Strand und 1000 Tonnen Erdöl: Katastrophe im Ferienparadies

Taucher berichteten am Wochenende von einem langen Riss im Rumpf des Schiffs. Zwar konnte der Ölaustritt nach Angaben der Regierung gestoppt werden, Entwarnung gebe es aber nicht. Nun droht das Schiff auseinanderzubrechen. «Wir geben unser Bestes, aber wegen der hohen Wellen ist zum jetzigen Zeitpunkt alles möglich», so Jugnauth.

«Nun werden wir Wochen oder sogar Monate nicht mehr in der Lagune schwimmen können», sagt der Meeresforscher Vassen Kauppaymuthoo dem lokalen Portal Defi Media. «Bis das Meeresökosystem wieder so aussieht wie früher, wird es etwa zehn Jahre dauern», so der Experte. Hart getroffen seien auch die Fischergemeinden der mauritischen Ostküste. Sie könnten erst in mehreren Monaten wieder die Netze auswerfen.

Das Reedereiunternehmen des gestrandeten Frachters, Nagashiki Shipping, entsandte am Montag zwei Schiffe, um das verbleibende Öl vom Wrack abzupumpen. Hilfe kam unterdessen auch von der Nachbarinsel Reunion, einem französischen Überseedepartement, sowie aus Japan und Südafrika. «Zum ersten Mal sind wir einer Katastrophe solchen Ausmasses ausgesetzt. Wir verfügen nicht über die nötigen Ressourcen, um das Problem zu lösen», erklärte Fischereiminister Sudheer Maudhoo.

Tausende Freiwillige nähen Barrieren gegen die Ölpest

Als wollten die Mauritier den Politiker Lügen strafen, fand in den vergangenen Tagen eine Massenmobilisierung auf der Insel statt. In den Morgenstunden versammelten sich Tausende Freiwillige auf Feldern, um Stroh zu sammeln. Aus dem getrockneten Gras nähten sie mithilfe von Netzen und Plastikflaschen schwimmende Barrieren gegen den Ölteppich.

Die kilometerlangen Würste halfen, eine weitere Ausbreitung der Ölpest zu verhindern. Weitere Helfer retteten Tiere und säuberten Strände. Auch eine symbolische Geste sorgte für Aufsehen. So spendeten einige Mauritierinnen ihr Haar, welches mithilfe von Nylonstrümpfen ebenfalls gegen den Ölfilm eingesetzt wurde. «Wir sind überwältigt von den Hilfsangeboten», erklärte die Mauritian Wildlife Foundation.