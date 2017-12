Gläubige demonstrierten auf dem Tempelberg in der Altstadt gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA. Am Damaskustor, einem Zugang zur Altstadt, vertrieb die Polizei Dutzende Demonstranten. In Hebron kam es nach Fernsehberichten zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der israelischen Armee.

Die radikal-islamische Hamas hatte für Freitag zum Beginn eines neuen Palästinenseraufstands (Intifada) aufgerufen. Bei Konfrontationen in Ramallah, Hebron, Bethlehem und am Rande des Gazastreifens waren am Donnerstag nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 80 Palästinenser verletzt worden.

Der Tempelberg mit der Klagemauer sowie der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom in der Jerusalemer Altstadt ist Juden wie Muslimen heilig. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch in einem historischen Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Der Entscheid wurde international grösstenteils scharf kritisiert.

In Malaysia und Indonesien gingen Tausende Menschen auf die Strasse, um gegen den US-Entscheid zu demonstrieren. Allein vor der diplomatischen Vertretung der USA in Kuala Lumpur versammelten sich mehrere tausend Demonstranten, die ein Bild von Trump verbrannten. Die Kundgebung löste sich später friedlich auf.

Im Iran rief der ultrakonservative Prediger Ayatollah Ahmed Chatami die Palästinenser zum Aufstand gegen Israel auf. Er sagte beim Freitagsgebet in der iranischen Hauptstadt, US-Präsident Donald Trump habe mit seiner Entscheidung gezeigt, dass "die Lösung für die Palästina-Frage nur eine Intifada sein kann".