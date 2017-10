In Hamburg erschlug ein entwurzelter Baum eine in ihrem Auto sitzende Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine zweite Insassin sei verletzt ins Spital gebracht worden. Insgesamt gab es in Hamburg zehn Verletzte, die Retter leisteten mehr als 1200 Einsätze.

An der Bundesstrasse B191 in Neu-Karstädt in Mecklenburg-Vorpommern durchschlug ein Baum das Führerhaus eines fahrenden Lastwagens. Der Lastwagenfahrer habe dabei so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte, sagte ein Polizeisprecher. In Berlin berichtete die Feuerwehr von einem Toten und einem schwer verletzten Menschen in einem Auto im Stadtteil Tegel.

In Osterholz im Bremer Umland wurde laut Polizei eine 65 Jahre alte Frau von einem Ast getroffen und mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Spital gebracht.