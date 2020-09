Österreich: Koalitionsstreit um Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

Bundespräsident Van der Bellen wies auf Twitter auf die Hilfsbedürftigkeit der Menschen hin. "Österreich hat eine lange und grosse Tradition, Menschen in Not zu helfen", schrieb er. "Geflüchtete Menschen in Moria & besonders Kinder ohne Eltern brauchen jetzt unsere Hilfe." Die rot-grüne Landesregierung in Wien forderte am Donnerstag erneut, 100 Kinder aus Moria aufnehmen zu dürfen, was ohne Zustimmung des Bundes nicht möglich ist.

Bei offensichtlich gelegten Bränden in der Nacht auf Mittwoch war das heillos überfüllte Lager Moria auf der Insel Lesbos fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen 3000 Migranten mehr als 12 000 untergebracht.