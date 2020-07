Nordkorea riegelt Grenzstadt nach Corona-Verdachtsfall ab

Trotz strengster epidemiologischer Abwehrmassnahmen in den vergangenen sechs Monaten "könnte das bösartige Virus in das Land eingeschleppt worden sein", berichteten die Staatsmedien am Sonntag. Für die Region um die Grenzstadt Kaesong sei der Notstand verhängt worden. Die kommunistische Führung rief die höchste Alarmstufe aus.

Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, wäre es der erste offizielle Infektionsfall mit Sars-CoV-2 in dem abgeschotteten Land. Nordkorea hatte bisher nach eigenen Angaben keine einzige Infektion registriert und seine Abwehrmassnahmen als "leuchtenden Erfolg" beschrieben. Die Angaben wurden im Ausland bezweifelt.

"Ausreisser" mit Symptomen

Die Krankheitssymptome wurden den Berichten zufolge bei einem "Ausreisser" festgestellt, der am 19. Juli illegal die militärische Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea überquert habe. Die Person habe sich vor drei Jahren nach Südkorea abgesetzt und sei jetzt über die Grenze zurückgekehrt.

Für die Grenzüberschreitung innerhalb der vier Kilometer breiten und grösstenteils noch verminten militärische Pufferzone gab es aus Südkorea zunächst keine Bestätigung. Südkoreas Militär räumte aber nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap die Möglichkeit eines illegalen Grenzübertritts nach Nordkorea als hoch ein. Es liefen dazu Untersuchungen zu einigen Personen.

Dringliches Treffen des Politbüros

Nordkorea rief eigenen Angaben zufolge am Samstag wegen des Verdachtsfalls ein Dringlichkeitstreffen des Politbüros der Arbeiterpartei unter Vorsitz von Machthaber Kim Jong Un ein. Die "gefährliche Situation in Kaesong könnte eine tödliche und zerstörerische Katastrophe auslösen".

Kim habe bereits am Freitag als vorbeugende Massnahme angeordnet, "Kaesong vollständig zu blockieren und jeden Bezirk und die Region von anderen zu isolieren", hiess es weiter. Die betroffene Person sowie alle Menschen in Kaesong, die mit ihr Kontakt gehabt hätten, seien unter Quarantäne gestellt worden.

Die zentrale Militärkommission der Partei soll demnach den "Ausreisserfall" sowie das Verhalten der verantwortlichen Militäreinheit untersuchen und gegebenenfalls harte Strafe verhängen. In Kaesong leben nach Schätzungen etwa 300'000 Menschen.