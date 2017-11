Der Pegel erreichte in der Nacht von Sonntag auf Montag 127 Zentimeter, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die lokale Gezeiten-Überwachungsbehörde berichtete. Laut Vorhersage sollten es lediglich 110 Zentimeter werden und 12 Prozent der Stadt überschwemmt sein.

In mehreren Regionen Italiens hatten Unwetter mit starkem Regen, Wind und Gewitter zu einem Temperatursturz geführt. An einigen Orten kam es zu Stromausfällen. Auf der Insel Elba wurden zwei Frauen durch einen umstürzenden Baum verletzt. In Südtirol schneite es.

Dass nun endlich Regen fällt, dürfte nicht nur die Landwirtschaft vor allem in Mittel- und Süditalien aufatmen lassen. Das Land litt in diesem Jahr unter ungewöhnlich grosser Hitze, Dürre und Wasserknappheit.