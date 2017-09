Die Kurden: Das grösste Volk ohne Staat will endlich unabhängig sein

Mit einer überwältigenden Mehrheit haben sich die Kurden im Nordirak am vergangenen Mittwoch für die Unabhängigkeit ausgesprochen: Mehr als 92,7 Prozent der Wähler – das sind rund 3,3 Millionen Menschen – stimmten beim Referendum für die Abspaltung vom Irak. Der Irak erkennt das Referendum nicht an. Ministerpräsident Haidar al-Abadi verlangte von den Kurden, das Ergebnis der Volksabstimmung zu annullieren. Masud Barsani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan, hatte bereits vor dem Volksentscheid gesagt, dass er im Fall einer Mehrheit für die Abspaltung nicht direkt die Unabhängigkeit erklären werde. Mit dem Referendum will er Fakten schaffen, um die Zentralregierung zu Verhandlungen zu zwingen. Die Kurden geniessen bereits weitgehende Autonomierechte, träumen aber seit Jahrzehnten von einem eigenen Staat. Zu den umstrittenen Regionen zählt etwa die ölreiche Provinz Kirkuk. Die Peschmerga waren dort eingerückt, nachdem die Armee 2014 vor dem IS geflohen war. Die Kurden beanspruchen traditionell die auch von Arabern und Turkmenen bewohnte Region. Auch dort nahm die Bevölkerung an der Abstimmung teil. Nach Angaben der kurdischen Regionalregierung stimmte eine Mehrheit für die Loslösung vom Irak. Ausser der Zentralregierung in Bagdad sind auch die Türkei und der Iran gegen das Referendum. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte den Kurden mit einer militärischen Intervention. Die Kurden gelten als das grösste Volk der Erde ohne eigenes Staatsgebiet. (FHO/SDA)