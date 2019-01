Zeichen der Zeit: Mitten in Washington, der Hauptstadt der grössten Volkswirtschaft der Welt, standen gestern Hunderte von Staatsbediensteten Schlange, um in den Genuss einer Gratis-Mahlzeit zu kommen. Lanciert wurde die Aktion durch den Spitzen-Gastronomen José Andrés, der aus Spanien stammt und in Amerika mehr als 30 Restaurants betreibt.

Der 49-Jährige ist als pointierter Kritiker von Donald Trump bekannt; der findige Gastronom belässt es aber nicht mit derben Seitenhieben gegen den Präsidenten. Sein Hilfswerk World Central Kitchen hat sich darauf spezialisiert, in Krisengebieten die notleidende Bevölkerung mit Speis und Trank zu versorgen – zuletzt im Nachgang zum Hurrikan Maria, der im Herbst 2017 die Infrastruktur der Karibik-Insel Puerto Rico zerstörte.

Koch appelliert an Politiker

Die Eröffnung des Cafés an der Pennsylvania Avenue, die das Weisse Haus mit dem Parlamentsgebäude verbindet, ist deshalb auch eine politische Stellungnahme des Spitzen-Gastronomen. Es könne doch nicht sein, sagte Andrés zu Wochenbeginn in einer Videobotschaft aus Puerto Rico, wo er sich derzeit aufhält, dass Angestellte der amerikanischen Regierung Hunger litten. Er appelliere deshalb an das Parlament, und vor allem auch an Präsident Trump, den Teil-«Shutdown» der Bundesregierung zu beenden.