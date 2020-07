Neuer Superspreader-Fall im Zürcher «Jade»-Club – Partygänger gingen krank feiern

Wild zu und her ging es am 27. Juni an der «Models Exposed»-Party im Zürcher «Jade»-Club. Was die Nachtschwärmer damals nicht wussten: Unter den Feiernden befanden sich Leute mit Corona-Symptomen, die trotzdem in den Ausgang gingen. Das hatte Folgen, wie die NZZ berichtet.

Einige Tage nach dem Besuch im Lokal Jade am 27. Juni hätten sich bei mehreren Gästen die Symptome des Coronavirus gezeigt. «Wir müssen wohl davon ausgehen, dass es sich bei dem Fall im Jade-Club ebenfalls um einen möglichen Superspreader handeln könnte», sagte die Zürcher Kantonsärztin Christine Meier. Wie viele Personen genau erkrankt sind, wisse man noch nicht.

Teilweise hätten sich symptomatische Personen erst spät testen lassen, so dass die Gesundheitsdirektion erst mit einigen Tagen Verspätung von positiv getesteten Personen an der Party erfahren habe, so die Zeitung weiter.

Partygänger gingen offenbar bereits krank in den Ausgang. Leute hätten verschwiegen, dass sie zum Zeitpunkt der Party bereits Symptome zeigten.