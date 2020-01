Nach Rücktritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan: Das erwarten Experten vom royalen Krisengipfel

Wenn sich der Weihnachtstrubel einmal gelegt hat, kehrt in die Grafschaft Norfolk rund ums Königsschloss von Sandringham normalerweise angenehme Ruhe ein. Nicht so in diesem Januar: Am Montag rief Königin Elizabeth II nicht nur ihren Thronfolger Charles und dessen Söhne William und Harry zu einem Krisengespräch zusammen. Vor dem Grundstück fuhren auch Dutzende von Journalisten aus aller Welt auf, um über den schwelenden Konflikt im britischen Königshaus zu berichten.

Wollen an Schirmherrschaften für Sport- und Wohltätigkeitsorganisationen festhalten

Harrys nächster Auftritt als Mitglied des Königshauses ist an diesem Donnerstag die Auslosung für die Rugby League-Weltmeisterschaft im Buckingham-Palast. An solchen Schirmherrschaften für Sport- und Wohltätigkeitsorganisationen scheinen Meghan und Harry festhalten zu wollen. Gleichzeitig wollen sie teilweise in Nordamerika leben; vor ihrer Heirat mit Harry arbeitete Meghan Markle jahrelang als Schauspielerin in Toronto, der grössten Stadt Kanadas.

Kaum eine frühere Kolonie gebärdet sich heutzutage treuer gegenüber dem Mutterland als das Land im Norden des amerikanischen Kontinents. 22 Mal hat Elizabeth II während ihrer 60-jährigen Amtszeit den Untertanen jenseits des Atlantiks einen Besuch abgestattet, stets wurde sie enthusiastisch bejubelt. 2011 führte die erste Auslandsreise des Prinzenpaares William und Kate wie selbstverständlich nach Ottawa, Quebec und Calgary.

